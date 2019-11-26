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Путин не будет собирать глав спортивных федераций для обсуждения темы допинга

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить встречу с руководителями спортивных федераций для обсуждения вопросов, связанных с возможным отстранением России от международных соревнований.

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Во вторник в ряде СМИ появилась информация о том, что глава государства планирует провести такую встречу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, соответствует ли эта информация действительности, сказал "Интерфаксу": "Нет, не соответствует".

Накануне комитет по соответствию рекомендовал исполкому Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отстранить РФ от международных соревнований на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Кроме того, было рекомендовано запретить России подавать заявки на проведение в этот период международных соревнований. Эту рекомендацию исполком ВАДА рассмотрит на заседании 9 декабря.

Владимир Путин

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