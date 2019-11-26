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В УЕФА не стали комментировать возможный перенос финала ЛЧ из Петербурга

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался дать разъяснения относительно вероятности переноса финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 из Санкт-Петербурга.

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"УЕФА пока не комментирует эту ситуацию", - заявили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе союза.

Кроме этого, УЕФА не ответил относительно планов переноса из Петербурга матчей чемпионата Европы 2020 года.

Вопрос стал актуальным в свете рекомендаций отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Под эту опцию подпадает и лишения России прав проводить международные турниры на своей территории.

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Между тем, вице-спикер Госдумы, член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев уверен, что у Санкт-Петербурга не отберут матчи Евро-2020.

"Поскольку УЕФА не имеет договора с ВАДА и российские футболисты не были пойманы на допинге, я на 99,9 процента уверен, что с чемпионатом Европы в следующем году уже ничего не произойдет. Россия примет в нем участие, и все матчи, которые запланированы в Санкт-Петербурге, состоятся", - сказал Лебедев "Интерфаксу".

По словам Лебедева, "другой вопрос, что будет дальше, потому что рекомендации исполкома могут распространяться на четыре года, а это захватывает финал Лиги Чемпионов в Санкт-Петербурге (2021 год) и участие в чемпионате мира (в 2022 году в Катаре)".

"Вот участие в чемпионате мира - это более сложный вопрос, потому что ФИФА в отличие от УЕФА имеет договорные отношения с ВАДА, и решение ВАДА для ФИФА могут иметь рекомендательный характер, но опять-таки решение будет приниматься на уровне ФИФА. Они могут не обратить внимание на решение исполкома ВАДА, заявить: мы футболистов из России на допинге не ловили, российский футбол чистый, все вопросы сняты", - сказал вице-спикер Госдумы.

Комитет по соответствию ВАДА накануне рекомендовал отстранить РФ от международных соревнований на четыре года, запретить проведение турниров в России и исключить россиян из числа руководителей международных спортивных федераций. Исполком вынесет окончательное решение 9 декабря на заседании в Париже.

футбол УЕФА ВАДА допинг Госдума

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