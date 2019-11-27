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"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Лиги чемпионов

"Зенит" выиграл у "Лиона" в матче Лиги чемпионов
Артем Дзюба
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 нанесли поражение французскому "Лиону" в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 42-й минуте встречи, прошедшей в Петербурге, гол провел Артем Дзюба, на 84-й – Магомед Оздоев.

Победа позволила "Зениту" набрать 7 очков и подняться на второе место в группе G. "Лион" с идентичными показателями (по две победы и поражения, одна ничья и 7:6 по забитым и пропущенным мячам) занимает третье место. "Лион" уступает "Зениту" по личным встречам: игра первого круга во Франции завершилась со счетом 1:1.

Возглавляет группу немецкий "Лейпциг" (9 очков), которому в среду предстоит сыграть матч пятого тура с португальской "Бенфикой" (3).

Следующий, заключительный на групповом этапа Лиги чемпионов, матч "Зенита" пройдет 10 декабря с "Бенфикой" в гостях.

По две лучшие команды каждой из групп выходят в плей-офф; клубы, занявшие в группах третьи места, получают утешительные путевки в весеннюю стадию Лиги Европы. Остальные команды выбывают из еврокубков.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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