Ларионов и Хабибулин вошли в тренерский штаб молодежной сборной России по хоккею

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по хоккею Игорь Ларионов пополнил тренерский штаб молодежной сборной России.

Вместе с ним, как сообщает пресс-служба Федерации хоккея России, в состав тренеров молодежной команды вошел олимпийский чемпион Николай Хабибулин.

Они заменят Юрия Бабенко и Владимира Куликова.

Тренерский штаб молодежной сборной России теперь выглядит так: главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Игорь Ларионов и Александр Бойков, тренер вратарей – Николай Хабибулин, тренер по физподготовке - Филипп Арзамазов. Команда скоро приступит к подготовке к молодежному чемпионату мира.

"Очень интересный вызов"

"Назначение в молодежную сборную – очень интересный вызов для меня. Опытом, который я копил все эти годы, хочется поделиться с молодежью", - сказал Ларионов, являющийся также советником штаба национальной сборной России.

"В зону моей ответственности входит игра в атаке, контроль шайбы, выход из обороны в атаку при игре "5 на 5", а также игра в большинстве. Времени на подготовку у нас не так много, но я надеюсь, что ребята все усвоят очень быстро. Очень хочется помочь Валерию Брагину именно в этих компонентах", - отметил он.

В свою очередь, Хабибулин отметил, что задачи перед российскими сборными "всегда предельно серьёзные и чёткие – победа в каждой игре и на любом турнире".

"Это очередной шанс показать, что наша система подготовки "Красная Машина" может и должна приносить позитивные результаты", - отметил он.

"Мы - лучшая команда в мире"

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг связал приглашение в тренерский штаб молодежной сборной Хабибулина и Ларионова их высокой квалификацией.

"Привлекая к работе Игоря Ларионова и Николая Хабибулина, мы рассчитываем на их высокую квалификацию, опыт, авторитет и человеческие качества. Мы используем в работе современные подходы: постоянный диалог в тренерском штабе и тренеров с игроками очень важны. Лучшая форма управления командой - это сотрудничество. Только так можно достичь результатов в современном хоккее", - сказал Ротенберг.

"Сборная России всегда ставит на турнир только одну задачу – победа в каждой игре и золотые медали. Мы – лучшая команда в мире, и всегда нацелены доминировать на льду с любыми соперниками. Мы постоянно в поиске лучших решений, специалистов, всегда стараемся усилить игру, командную химию, тренировочный процесс, управление игрой, применять вариативную тактику", - отметил он

Предстоящий молодежный ЧМ пройдет в Чехии с 26 декабря по 5 января.