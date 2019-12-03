Буре назвал оптимальным состав сборной России на Кубок Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Михайлов считает, что матч Россия - Финляндия на "Газпром Арене" вызовет огромный ажтиотаж

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира-1990 по хоккею Павел Буре считает, что тренерский штаб вызвал на Кубок Первого канала оптимальный состав игроков.

"В состав сборной на Кубок Первого канала действительно вызвали всех сильнейших игроков из тех, кто был доступен. Это логично, ведь на домашнем турнире надо выступить достойно, здесь не до экспериментов. Тем более, что один матч снова пройдет при 70-тысячной аудитории", - приводит слова Буре пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Уверен, что ажиотаж будет таким же, что и на матче в прошлом году, а, может быть, даже и больше, так как в прошлом сезоне всем зрителям понравился этот шикарный вынесенный матч", - сказал Буре.

"Радует, что в сборной представлены игроки сразу 10 клубов, а также то, что в списке есть имена, кого давно не было в сборной. Это говорит о том, что ее руководство и тренеры оценивают игроков не по прошлым заслугам или неудачам, а только по их состоянию и игре на сегодняшний день", - отметил он.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что "предстоящий декабрьский турнир всегда имел огромное значение".

"Так было и в мою бытность игроком, так происходит и сейчас. Раньше всех самых талантливых ребят – претендентов на поездку на чемпионат мира можно было посмотреть на московском турнире, сейчас так не получается – многие выступают в Национальной хоккейной лиге", - сказал Михайлов.

"Федерации команд-хозяева этапа Евротура стараются на домашний этап собрать оптимальный состав. У нас будет очень боеспособный состав. В формировании команды учитывались клубные сочетания, показатели игроков в ходе сезона за свои клубы. Жаль, что из-за травм не смогут сыграть на предстоящем турнире некоторые лидеры - Телегин из ЦСКА, Плотников и Хафизуллин из СКА, а также Зернов из "Авангарда", - посетовал он.

"Относительно матча между Россией и Финляндией - это настоящий подарок болельщикам. В прошлом году к матчу на футбольном стадионе было огромное внимание. Уверен, что сейчас будет еще больший ажиотаж. Матч на футбольном стадионе способствует пропаганде нашего любимого вида спорта", - сказал Михайлов.

Состав сборной России на Кубок Первого канала

В состав вошли следующие игроки:

вратари - Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");

защитники - Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" М);

нападающие - Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачёв ("Динамо" М), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Семёнов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев").

Штаб сборной: глава штаба - Роман Ротенберг, главный тренер - Алексей Кудашов, старший тренер Алексей Жамнов, тренеры - Анвар Гатиятулин, Александр Савченков, тренер вратарей - Рашит Давыдов, тренер по физподготовке - Александр Трошин.

О Кубке Первого канала

Турнир стартует 12 декабря, в этот день Россия сыграет со Швецией, а Финляндия - с Чехией (матч состоится в Пльзени, Чехия).

14 декабря Финляндия сразится со Швецией, Россия - с Чехией.

15 декабря Чехия встретится со Швецией, а Россия в Санкт-Петербурге примет Финляндию. Как сообщалось, игра россиян против финнов пройдет на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".

Остальные матчи пройдут на столичной арене Парка легенд.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. Первый - Кубок Карьяла - прошел в Финляндии в ноябре. Этот этап выиграла Чехия, набравшая 8 очков. Второе место заняла Финляндия - 7, третьей стала Россия - 2, на четвертом месте разместилась Швеция - 1. В таком порядке команды располагаются и в таблице общего зачета.