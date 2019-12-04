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Черчесов назвал даты контрольных матчей сборной России перед Евро-2020

Соперников по этим встречам он, правда, не назвал

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Товарищеские матчи сборной России по футболу в рамках подготовки к чемпионату Европы пройдут в конце марта и начале июня.

"Мы планировали сыграть четыре контрольных матча; два дома и два на выезде. Но, возможно, проведем три контрольных матча на выезде и одну игру уже перед стартом чемпионата Европы - в Москве. Матчи состоятся 28 и 31 марта, а также 2 и 6 июня", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции в Москве

"Со всеми тренерами потенциальных соперников я уже разговаривал, они дали добро, теперь дело за руководителями", - подчеркнул Черчесов.

С кем именно сыграет сборная России перед Евро-2020, Черчесов не сказал. Ранее сообщалось, что соперниками россиян по контрольным матчам будут сборные Молдавии и Польши: такая информация распространялась силами представителей самих федераций этих стран.

Известно, однако, с кем Россия сыграет на самом Евро: это сборные Бельгии, Дании и Финляндии. Две игры - против Бельгии и Финляндии – россияне проведут в Санкт-Петербурге. С датчанами придется сыграть в Копенгагене.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля с участием 24 сборных. Это будет первый чемпионат Европы, который пройдет не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств (12 национальных ассоциаций УЕФА). Среди этих городов – Санкт-Петербург.

футбол Евро-2020 Станислав Черчесов

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