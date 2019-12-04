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"Витязь" победил "Амур" в матче КХЛ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" на домашнем льду проиграл подольскому "Витязю" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказался "Витязь". В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Амура" со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

"Витязь" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, "Амур" - 11-е в Восточной.

хоккей КХЛ

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