"Витязь" победил "Амур" в матче КХЛ
Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" на домашнем льду проиграл подольскому "Витязю" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Основное время завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказался "Витязь". В итоговом протоколе зафиксировано поражение "Амура" со счетом 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).
"Витязь" занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, "Амур" - 11-е в Восточной.