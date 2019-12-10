Хоккеист "Северстали" Якимов вызван в сборную России на Кубок Первого канала

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий Богдан Якимов пополнил состав сборной России по хоккею на Кубке Первого канала, очередном этапе Еврохоккейтура.

"Богдан Якимов вызван в расположение национальной команды России для участия в Кубке Первого канала", - говорится в сообщении пресс-службы череповецкой "Северстали", цвета которого хоккеист защищает на клубном уровне.

Кубок Первого канала пройдет в России и стартует 12 декабря, в этот день Россия сыграет со Швецией, а Финляндия - с Чехией (это вынесенный матч, он пройдет в Пльзени, Чехия).

14 декабря Финляндия сразится со Швецией, Россия - с Чехией.

15 декабря Чехия встретится со Швецией, а Россия в Санкт-Петербурге примет Финляндию. Как сообщалось, игра россиян против финнов пройдет на "Газпром Арене", домашнем стадионе футбольного клуба "Зенит".

Остальные матчи пройдут на столичной арене Парка легенд.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. Первый - Кубок Карьяла - прошел в Финляндии в ноябре. Этот этап выиграла Чехия, набравшая 8 очков. Второе место заняла Финляндия - 7, третьей стала Россия - 2, на четвертом месте разместилась Швеция - 1. В таком порядке команды располагаются и в таблице общего зачета.