Госдума отвела десять лет на восстановление репутации спорта в РФ

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Вернуть доверие к российскому спорту удастся нескоро, считает глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

"Выбираться из этого скандала мы будем десять лет, по моим оценкам. Даже если сегодня мы все поменяем, переформатируем российский спорт, десять лет уйдет на восстановление позиций в мировом спорте, завоевание доверия, на воспитание наших функционеров, которые могли бы войти в руководство международных соревнований", - сказал Дегтярев на пресс-конференции в понедельник.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период времени не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.