В России начали создавать базу клубной хоккейной статистики с 1946 года

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Российская государственная библиотека (РГБ) подписали партнерское соглашение в рамках проекта "Создание единой статистической базы клубного хоккея с 1946 года".

Соглашение направлено на развитие сотрудничества, восстановление данных о клубной хоккейной статистике на основе материалов в хранилищах РГБ. Кроме того, оно подразумевает организацию различных информационных мероприятий, в том числе совместных выставок, создание тематических подборок на базе Национальной электронной библиотеки, проведение лекций и встреч, посвященных истории хоккея, с известными спортсменами и деятелями культуры.

В церемонии подписания соглашения приняли участие президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, генеральный директор РГБ Вадим Дуда и двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и Европы, заслуженный тренер Александр Якушев.

"Мы получаем доступ к уникальным данным, которые сохранялись здесь бережно с 1946 года. Это не только газетные или журнальные заметки про хоккей, здесь очень много есть научных статей, обзоров, книг и так далее", - сказал журналистам Чернышенко.

"Масштабы этой информации очень сложно переоценить. Но пользуясь, случаем, я бы также хотел поблагодарить энтузиастов и болельщиков, которые горячо откликнулись на наш призыв присылать информацию, которую они собирали. Должен вам сказать, что количество полученной информации просто впечатляет. Нам сейчас осталось только тщательно ее обработать и сделать доступной для болельщиков, сделать электронной", - отметил глава КХЛ.

Двукратный олимпийский чемпион Якушев считает, что с помощью проекта в отечественной хоккейной статистике будут устранены недочеты, которые, в частности, коснулись и его личных показателей.

"Хочу привести пример из своей практики. Случайно попалась на глаза статья 74-го или 75-го года, где приводилась как раз статистика. И тут я смотрю: Якушев забил 30 голов за сезон в "Спартаке", а передач – ноль. Как так? Что же, за весь сезон я ни одной передачи не дал партнеру? Вот такие бывают явления. А вот с началом этого проекта, я думаю, таких ляпсусов не будет", - выразил мнение он.

"Мне как представителю старшего поколения это видится очень важный проектом, потому что, как говорится, кто не помнит своей истории, у того нет будущего. Я думаю, мы эту ошибку исправим", - сказал Якушев.

Гендиректор РГБ Дуда, в свою очередь, заявил, что "для "ленинки" подписание такого договора - очень важный шаг".

"Не так много соглашений о сотрудничестве мы подписываем с такими уважаемыми организациями, которые, попросту говоря, не соответствуют нашему профилю. Мы привыкли сотрудничать с национальными библиотеками, научными институтами - крупнейшими в этом мире. Нам очень приятно, что наконец-то у нас открывается новая страница сотрудничества", - сказал он.

КХЛ отметила, что "ведет беспрецедентную работу по сбору и оцифровыванию протоколов матчей клубов высшего эшелона, начиная с первого чемпионата СССР, стартовавшего в 1946 году". В планах КХЛ - обработать все сохранившиеся официальные протоколы хоккейных матчей клубов в чемпионатах СССР и России. Итогом реализации этого проекта станет достоверная электронная база клубной статистики игроков и команд, участвовавших в чемпионатах и кубках СССР по хоккею".