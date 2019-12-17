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"Спартак" разгромил "Витязь" в матче КХЛ

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" с крупным счетом обыграли подольскую команду "Витязь" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Результат встречи, прошедшей в Москве, - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0) в пользу "Спартака".

Обе команды являются не только представителями Западной конференции КХЛ, но и соседями по ее турнирной таблице. В их активе по 45 очков, "Спартак" занимает пятое место, "Витязь" – шестое.

Во вторник регулярный чемпионат возобновился после паузы, связанной проведением матчей Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

В этот день был сыгран еще ряд матчей, их результаты таковы: "Автомобилист" (Екатеринбург) – "Амур" (Хабаровск) – 3:0, "Металлург" (Магнитогорск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 4:3 (победитель определился по буллитам), "Салават Юлаев" (Уфа) – "Сибирь" (Новосибирск) – 2:3, "Динамо" (Минск) – "Локомотив" (Ярославль) – 2:3 (победитель определился в овертайме), "Динамо" (Москва) – "Йокерит" (Хельсинки) – 1:2 (в овертайме), СКА (Санкт-Петербург) – "Северсталь" (Череповец) – 4:3 (в овертайме).

хоккей КХЛ

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