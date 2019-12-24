Игнашевич продлил контракт с "Торпедо"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московский футбольный клуб "Торпедо" объявил о подписании нового соглашения со старшим тренером Сергеем Игнашевичем.

"Предыдущий контракт специалиста был подписан в июне по схеме "1+1". Новое соглашение рассчитано до июня 2023 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Торпедо".

Игнашевич занял пост наставника "Торпедо" летом 2018 года.

Рекордсмен сборной России Игнашевич завершил игровую карьеру в начале июля 2018 года в возрасте 38 лет после чемпионата мира по футболу. Он обладает рекордом по количеству матчей за сборную - 127, в ходе которых он забил семь мячей.

С 2004 года Игнашевич выступал за ЦСКА, в составе которого пять раз становился чемпионом России (еще один раз в составе московского "Локомотива"), семь раз выигрывал Кубок и Суперкубок России, в 2005 году стал обладателем Кубка УЕФА.

За этот период он сыграл в составе ЦСКА 541 матч, в которых забил 46 мячей и закрепил за собой статус самого результативного защитника отечественного футбола.

В настоящее время "Торпедо" занимает второе место в турнирной таблице первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по статусу дивизиона в отечественном футболе.