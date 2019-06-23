"Торпедо" Игнашевича разгромило старейший в мире клуб

Футболист "Торпедо" Алексей Гладышев (в центре) во время выставочного матча с "Шеффилдом" Фото: ТАСС, Михаил Терещенко

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Московское "Торпедо" провело выставочный матч против английской футбольной команды "Шеффилд" и разгромило соперника со счетом 5:0.

Встреча прошла в Москве на стадионе имени Эдуарда Стрельцова и была приурочена 95-летию столичного клуба. За ней, находясь на арене, наблюдал корреспондент "Интерфакса" Владимир Нардин.

Старейший в мире клуб

"Шеффилд" примечателен тем, что является самым старым клубом в мире, он был основан в 1857 году. Правда, за время своего существования особых успехов не снискал, а сейчас играет в восьмом по значимости дивизионе английского футбола. "Шеффилд" добивался титулов в некоторых турнирах, но на региональном уровне.

Куда более высокого статуса достигли его земляки "Шеффилд Юнайтед" (основан в 1889 году) и "Шеффилд Уэнсдей" (1867). "Юнайтед" периодически появляется в главном дивизионе чемпионата Англии (один раз, в конце 19 века, выиграл его), вернулся он в премьер-лигу и по итогам предыдущего сезона. "Уэнсдей" – четырехкратный чемпион Англии, а сейчас является клубом Чемпионшипа – второго по значимости дивизиона.

Игнашевич - дебютант

Что касается трехкратного чемпиона СССР "Торпедо", оно давно уже не выступает в премьер-лиге, а некоторое время назад лишилось прописки и в Первом дивизионе (ныне ФНЛ). По итогам прошлого сезона торпедовцы вернули себе место в ФНЛ, заняв первое место в зоне "Центр" Профессиональной футбольной лиги.

Среди тех, кто выходил на поле против "Шеффилда", были узнаваемые лица – трехкратный чемпион России Александр Рязанцев, бронзовый призер России Игорь Лебеденко. Во главе тренерского штаба – недавно завершивший игровую карьеру шестикратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы Сергей Игнашевич. Матч против "Шеффилда" стал для экс-защитника ЦСКА и сборной России дебютным на посту главного тренера "Торпедо".

Упущенные возможности

Разница в весовых категориях сказалась и на игровом сюжете на поле. Футболисты "Торпедо" сразу же приступили к попыткам поразить ворота гостей, создавали моменты, но сами же их и портили. Москвичи не попадали по мячу в штрафной площади, когда перед ними оставался только вратарь; попадали в защитника, когда вратарь успевал отскочить в сторону. В итоге в первом тайме "Торпедо" провело всего-навсего один гол, его автором стал Лебеденко. Который, кстати, является воспитанником "Торпедо", но сыграл и за многие другие клубы. Среди них – московский "Локомотив", который является принципиальным соперником "Торпедо". Сейчас Лебеденко вернулся в "Торпедо" и был освистан болельщиками команды.

Во втором тайме игра объектом внимания вновь были ворота "Шеффилда", за эти 45 минут "Торпедо" забило уже четыре мяча. Сопернику не помог даже выход в его составе Евгения Савина – бывшего футболиста, а ныне известного видеоблогера. Его появление на поле вызвало оживление трибун. Сами трибуны, кстати, оказались не заполнены: один центральный сектор не был задействован.

Среди зрителей было замечено немало болельщиков "Спартака", с которыми торпедовцы стараются не враждовать. Были и почетные гости. Например, посол Великобритании в России Лори Бристоу. Он напомнил, что год назад британские болельщики были тепло приняты в России во время ЧМ-2018.

Одна из трибун стадиона имени Эдуарда Стрельцова, где прошел матч "Торпедо" - "Шеффилд" Фото: Владимир Нардин

Всем нужен Савин

Главный тренер "Шеффилда" Кирк Джексон после матча сказал, что его игрокам было волнительно играть при 5000 человек, поскольку на матчи его команды обычно ходит 350-500 зрителей. Отметил он игру Евгения Савина, сообщив, что хотел подписать с ним контракт, но из-за занятости блогера отложил эту затею до будущих времен.

Главного тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича спросили, с кем бы из "Шеффилда" он подписал контракт, на что ответил: "Только с Евгением Савиным". Кроме того, Игнашевич подчеркнул, что по игровой карьере не скучает.

Голы в матче забили Игорь Лебеденко, Темур Джикия (дважды), Константин Кертанов и Артём Самсонов.