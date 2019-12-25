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Хорватский футболист Манджукич перешел из "Ювентуса" в "Аль-Духаиль"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Катарский футбольный клуб "Аль-Духаиль" объявил о подписании контракта с нападающим итальянского "Ювентуса" Марио Манджукичем.

Подробности сделки на сайте клуба "Аль-Духаиль" не разглашаются. По сведениям же СМИ катарский клуб заплатил за форварда 7 млн евро, а сам футболист заработает 12 млн евро за полтора года.

Манджукич выступал в "Ювентусе" с 2015 года, в составе туринского клуба стал четырехкратным чемпионом Италии, трехкратным обладателем Кубка Италии, двукратным – Суперкубка Италии.

Впрочем, в Италию он переехал, уже имея коллекцию разнообразных, в том числе – международных трофеев. Так, вместе с партнерами по мюнхенской "Баварии" он по два раза выиграл чемпионат и Кубок Германии, по разу – Суперкубок Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.

Манджукич – серебряный призер чемпионата мира 2018 в России. На этом турнире он провел три гола, в том числе – в проигранном финале с Францией.

В нынешнем сезоне он потерял место в основном составе "Ювентуса" и не провел ни одного матча.

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