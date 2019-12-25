"Автомобилист" выиграл пятый матч подряд в КХЛ

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты екатеринбургского "Автомобилиста" добились победы над владивостокским "Адмиралом" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу "Автомобилиста". Судьба встречи решилась в овертайме.

Эта победа стала для "Автомобилиста" пятой подряд. Последнее к настоящему моменту поражение уральского клуба датировано 5 декабря, когда он в гостях уступил команде "Сочи" (в овертайме).

Сейчас "Автомобилист" занимает третье место в Восточной конференции КХЛ, "Адмирал" - на восьмом месте в этой же конференции.