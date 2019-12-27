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Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС

Егоров покинул пост главы судейского департамента РФС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Глава департамента судейства и инспектирования (ДСИ) Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров уходит с занимаемой должности по собственному желанию.

"Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", - приводит слова Егорова сайт РФС.

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Егорова за работу.

"Он активно участвовал в разработке судейской реформы. Считаю, что его опыт будет использован РФС в дальнейшей работе, в том числе для развития футбола в регионах", - сказал Дюков.

Егоров возглавил департамент судейства и инспектирования в мае 2018 года. В последнее время судейство в матчах Российской премьер-лиги вызывало у клубов недовольство. Некоторые из их руководителей в резкой форме призывали Егорова уйти в отставку. А слова президента ЦСКА Евгения Гинера оказались настолько резкими, что его на несколько месяцев отстранили.

футбол РФС

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