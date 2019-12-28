Щербакова выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Анна Щербакова после выступления в произвольной программе в Красноярске Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Фигуристка Анна Щербакова стала первой по сумме двух программ на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

За свои прокаты спортсменка получила 261,87 балла.

Второй стала Алена Косторная с результатом 259,83 балла, тройку лидеров замкнула Александра Трусова, набравшая 226,34 балла.

Щербакова является серебряным призером финала Гран-при (2019), двукратной чемпионкой России (2019, 2020), а также серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2019).

Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Всего в соревнованиях участвуют 17 спортсменов в мужском одиночном катании и столько же - в женском одиночном. В парном катании - 12 пар, а в танцах на льду - 14 дуэтов.

По итогам чемпионата будут определяться составы сборных, которые в дальнейшем представят Россию на чемпионате Европы в австрийском Граце (20-26 января) и на чемпионате мира в Монреале (16-20 марта).