ВФЛА предложила встречу легкоатлетам, раскритиковавшим руководство федерации

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики предложила Анжелике Сидоровой, Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене 10 января встретится и обсудить претензии, которые атлеты ранее высказали в адрес руководства ВФЛА.

"В сложившейся ситуации со множеством вопросов, которые нам необходимо обсудить, предлагаем провести 10 января в Москве рабочую встречу руководства ВФЛА и членов комиссии спортсменов ВФЛА", - говорится в сообщении.

"Данная встреча даст нам возможность ответить на все ваши вопросы, обсудить насущные проблемы и найти пути эффективного взаимодействия и сотрудничества", - отмечается там же.

"Уверены, что очная встреча с возможностью открытого и честного диалога станет в данной ситуации более плодотворной, нежели общение посредством открытых писем и коммуникаций через СМИ", - подчеркивается в письме.

Ранее Сидорова, Шубенков и Ласицкене распространили в соцсетях свое письмо с претензиями в адрес руководства ВФЛА, в частности, они хотели узнать, что делается для вывода федерации из кризиса. Членство ВФЛА в международной федерации легкой атлетики приостановлено с ноября 2015 года.