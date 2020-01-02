Финляндия победила США и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Финляндии по хоккею обыграла своих сверстников из США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

Матч, проходивший в Тршинце (Чехия), закончился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в матче забросил нападающий финской сборной Йоонас Оден (44-я минута).

Состав полуфинальных пар турнира определится после завершения встречи сборных Швеции и Чехии.

Матчи 1/2 финала пройдут 4 января. Финал турнира, который принимает Чехия, состоится 5 января.