Поиск

Финляндия победила США и вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Молодежная сборная Финляндии по хоккею обыграла своих сверстников из США в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет.

Матч, проходивший в Тршинце (Чехия), закончился со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0). Единственную шайбу в матче забросил нападающий финской сборной Йоонас Оден (44-я минута).

Состав полуфинальных пар турнира определится после завершения встречи сборных Швеции и Чехии.

Матчи 1/2 финала пройдут 4 января. Финал турнира, который принимает Чехия, состоится 5 января.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Россия победила Швейцарию и вышла в полуфинал молодежного ЧМ

Четвертьфинал молодежного ЧМ Россия - Швейцария. Онлайн

Четвертьфинал молодежного ЧМ Россия - Швейцария. Онлайн

Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ

Россия - Германия. Онлайн

Россия - Германия. Онлайн

Сборная США победила Чехию на молодежном ЧМ по хоккею

Россия стала аутсайдером группы на молодежном ЧМ по хоккею

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 декабря

Россия проиграла США на молодежном ЧМ по хоккею

Россия проиграла США на молодежном ЧМ по хоккею

Федор Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator

Федор Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator

Россия с рекордным счетом победила Канаду на молодежном ЧМ по хоккею

Россия с рекордным счетом победила Канаду на молодежном ЧМ по хоккею
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');