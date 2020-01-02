Четвертьфинал молодежного ЧМ Россия - Швейцария. Онлайн
Чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет проходит в Чехии
Что касается Швейцарии, она стала второй в группе А. Швейцарцы победили Финляндию (5:2), Словакию (7:2) и Казахстан (5:3), а также уступили Швеции (2:5).
Примечательно, что я вел трансляции только двух матчей - против Канады и Германии. Именно в этих играх Россия добивалась крупных достижений. Это говорит о том, что я способен приносить радость в каждый дом, где живет болельщик молодежной сборной России!
В четвертьфинал сборная России вышла с третьего места в группе В. Она сначала уступила Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), продула команде США (1:3) и крупно победила Германию (6:1).
Состав сборной России на игру!
🏒 Состав на четвертьфинал МЧМ! Играем против сборной Швейцарии, стартовое вбрасывание в 14.30 по мск#снамироссия pic.twitter.com/OVZ6UnXHRM— Хоккей России (@russiahockey) January 2, 2020
Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступившим Новым годом! Надеюсь, вы его встретили качественно и (при необходимости) в безудержном веселье!
Меня зовут Владимир Нардин.
Начало матча - 14:30 по московскому времени. Чемпионат проходит в Чехии
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, играть будут сборные России и Швейцарии!
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!