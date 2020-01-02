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Четвертьфинал молодежного ЧМ Россия - Швейцария. Онлайн

Четвертьфинал молодежного ЧМ Россия - Швейцария. Онлайн
Хоккеисты сборной России на молодежном ЧМ
Фото: Zuma\ТАСС

Чемпионат мира среди игроков не старше 20 лет проходит в Чехии

Что касается Швейцарии, она стала второй в группе А. Швейцарцы победили Финляндию (5:2), Словакию (7:2) и Казахстан (5:3), а также уступили Швеции (2:5).

Примечательно, что я вел трансляции только двух матчей - против Канады и Германии. Именно в этих играх Россия добивалась крупных достижений. Это говорит о том, что я способен приносить радость в каждый дом, где живет болельщик молодежной сборной России!

В четвертьфинал сборная России вышла с третьего места в группе В. Она сначала уступила Чехии (3:4), разгромила Канаду (6:0), продула команде США (1:3) и крупно победила Германию (6:1).

Состав сборной России на игру!

Пользуясь случаем, поздравляю вас с наступившим Новым годом! Надеюсь, вы его встретили качественно и (при необходимости) в безудержном веселье!

Меня зовут Владимир Нардин.

Начало матча - 14:30 по московскому времени. Чемпионат проходит в Чехии

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча 1/4 финала чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет, играть будут сборные России и Швейцарии!

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея!

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