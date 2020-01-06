Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев высказал слова поддержки российской молодежной сборной по хоккею, которая уступила канадской команде в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

"Спасибо ребятам из сборной России по хоккею за красивую игру на молодёжном чемпионате мира", - написал Медведев в ночь на понедельник в твиттере.

В воскресенье российские хоккеисты уступили сверстникам из Канады со счетом 3:4, вы игрывая по ходу встречи со счетом 3:1. "Интерфакс" вел текстовую трансляцию матча.