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Два легионера ФК ЦСКА покинули команду

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура продолжит карьеру в Португалии.

"Армейский клуб договорился с португальским "Портимоненсе" о переходе японского футболиста Такумы Нисимуры на правах аренды", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в пятницу.

Отмечается, что соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20, оно предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего. Нисимура пришел в ЦСКА в 2018 году, забил несколько мячей.

Кроме того, команду покинул бразильский полузащитник Лукас Сантос". ЦСКА в начале сезона арендовал его у бразильского "Васко да Гама". Срок действия арендного соглашения истек, футболист возвращается в "Васко да Гама".

футбол ФК ЦСКА

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