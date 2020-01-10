Два легионера ФК ЦСКА покинули команду

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Такума Нисимура продолжит карьеру в Португалии.

"Армейский клуб договорился с португальским "Портимоненсе" о переходе японского футболиста Такумы Нисимуры на правах аренды", - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА в пятницу.

Отмечается, что соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20, оно предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего. Нисимура пришел в ЦСКА в 2018 году, забил несколько мячей.



Кроме того, команду покинул бразильский полузащитник Лукас Сантос". ЦСКА в начале сезона арендовал его у бразильского "Васко да Гама". Срок действия арендного соглашения истек, футболист возвращается в "Васко да Гама".