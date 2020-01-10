Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, ему немного не хватило до первой тройки

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем спринтерской гонки (10 км) на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Дистанцию он преодолел за 25 минут 27,2 секунды, не допустив ни одного неточного выстрела.

Вторым стал его соотечественник Эмильен Жаклен, с одним промахом проигравший Фуркаду 25,5 секунды.

На третьем месте разместился немец Йоханнес Кюн. На его счету также один промах и 33 секунды отставания.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, уступивший первому месту 41,1 секунды. При этом он не промахнулся ни разу.

Остальные российские биатлонисты, принявшие участие в гонке, в итоговом протоколе разместились в следующем порядке: 5.Александр Логинов (1 промах), 28.Евгений Гараничев (2), 38.Эдуард Латыпов (2), 51.Никита Поршнев (4), 61.Саид Каримулла Халили (3).