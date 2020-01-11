Россия не смогла выйти в финал ATP Cup после поражения Медведева от Джоковича

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в рамках полуфинального матча ATP Cup Россия – Сербия.

Результат встречи – 6:1, 5:7, 6:4 в пользу Джоковича. Продолжительность матча составила 2 часа 49 минут.

Медведев является пятой ракеткой мира, Джокович – второй.

После этой встречи счет в полуфинале стал 2-0 в пользу Сербии, которая в итоге вышла в финал. До этого, в ночь на субботу по московскому времени, россиянин Карен Хачанов уступил сербу Душану Лайовичу со счетом 5:7, 6:7 (1:7).

ATP Cup, в котором участвуют национальные мужские сборные, проводится впервые. Сейчас он проходит в Австралии. На групповом этапе сборная России заняла первое место, победив Италию (3-0), Норвегию (3-0) и США (2-1). В четвертьфинале россияне победили Аргентину (3-0), в полуфинале пока уступают Сербии со счетом 0-2, окончательный счет прояснится после парной встречи россиян Теймураза Габашвили и Константина Кравчука против сербов Николы Чачича и Виктора Троицки.