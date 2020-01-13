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Даниил Медведев вновь стал четвертой ракеткой мира

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев улучшил свои позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована в понедельник.

Теперь он занимает четвертое место, тогда как неделю ранее располагался строчкой ниже. На пятую строчку с четвертой, в свою очередь, опустился австриец Доминик Тим.

Четвертое место – наивысшее в карьере 23-летнего Медведева. Впервые он достиг его 9 сентября прошлого года, а 18 ноября опустился на строчку ниже.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Рафаэль Надаль (Испания), а в тройку лучших входят Новак Джокович (Сербия) и Роджер Федерер (Швейцария). Шестое место занимает Стефанос Циципас (Греция), седьмое – Александр Зверев (Германия), восьмое – Маттео Берреттини (Италия). С десятого на девятое место поднялся испанец Роберто Баутиста Агут, в обратном направлении проследовал француз Гаэль Монфис.

В первой двадцатке рейтинга присутствуют еще два россиянина. Карен Хачанов поднялся на одну строчку, и теперь он 16-й. Андрей Рублев поднялся на пять ступеней и занимает 18-ю позицию.

теннис Даниил Медведев

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