Россиянин Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Вратарь клуба "Тампа-Бэй" россиянин Андрей Василевский стал первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает сайт НХЛ.

На прошлой неделе команда с ним в составе выиграла все три матча, а сам голкипер отразил 97,2% бросков. В двух матчах Василевский не пропустил ни шайбы.

7 января в матче с "Ванкувером" (9:2) Василевский сделал 21 сэйв. 9 января во встрече с "Аризоной" (4:0) отразил 25 бросков. 11 января в игре с "Филадельфией" (1:0) справился со всеми 23 бросками.

Второй звездой недели признан защитник "Рейнджерс" Тони Дианджело, набравший 7 (3+4 по системе "гол+пас") очков в трех матчах. Он стал лучшим бомбардиром лиги.

В тройку лауреатов недели попал также вратарь "Калгари" Кэм Тэлбот. Вместе со своей командой он выиграл все три матча и отразил 95,3% бросков.