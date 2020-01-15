ОКР до 20 января подаст иск в CAS для вступления в спор между ВАДА и РУСАДА

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) до 20 января подаст заявление в Спортивный арбитражный суд (CAS). Таким образом ОКР юридически оформит намерение участвовать в споре между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в качестве третьей стороны.

"9 января 2020 года ВАДА обратилось в CAS с иском в отношении РУСАДА, которое не согласилось с санкциями, вынесенными в его отношении исполкомом всемирной организации. В течении десяти дней после подачи иска со стороны WADA в CAS с заявлениями о вступлении в процесс могут выступить третьи (заинтересованные) лица. В связи с тем, что 19 января - воскресенье, крайний срок может быть продлен до 20 января 2020 года", - говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Ранее стало известно, что ОКР решил вступить в спор между ВАДА и Российским антидопинговым агентством и РУСАДА в качестве третьей стороны. До этого аналогичное решение принял исполком Паралимпийского комитета России.

19 декабря наблюдательный совет Российского антидопингового агентства не согласился с решением исполкома ВАДА, который наложил на РУСАДА санкции на четыре года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. " В рамках дискуссии мы приняли решение не соглашаться с решением ВАДА", - заявил глава набсовета РУСАДА Александр Ивлев.

"Эта рекомендация будет представлена общему собранию РУСАДА, потом будет подготовлено письмо от имени президента. Это состоится в течении 10 - 15 дней. Далее мяч будет на стороне ВАДА, и мы будем обсуждать это в правовом поле", - добавил Ивлев.

Решение набсовета открывает путь к разрешению спора РУСАДА и WADA в международном спортивном арбитраже.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.