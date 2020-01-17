ПКР уведомил CAS о вступлении в спор между ВАДА и РУСАДА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Паралимпийский комитет России направил (ПКР) в Спортивный арбитраж (CAS) уведомление о вступлении в спорт между Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) и Российским антидопинговым агентством, заявил председатель Исполкома, первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

"Сегодня юридическая компания "Бонард Лоусон Женева", представляющая интересы ПКР, отправила документы в CAS о вступлении ПКР в судебный процесс ВАДА и РУСАДА", - цитирует Рожкова пресс-служба комитета.

Также президент Паралимпийского комитета России Владимир Рукин сообщил "Интерфаксу", что в спор в качестве третьих сторон могут вступить Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), а также ряд паралимпийцев.

"Насколько я знаю федерация "опорников" (лица с поражением опорно-двигательного аппарата - ИФ) также хочет участвовать в отдельном порядке. Некоторые паралимпийцы также хотят отдельно поучаствовать в этом деле и послать свои обращения с просьбой принять участие в качестве третьих лиц", - сказал Лукин

Ранее в пятницу аналогичное заявление в CAS подавал Олимпийский комитет России.

9 декабря 2019 года исполком ВАДА принял решение лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря собрание РУСАДА приняло эту рекомендацию. Генеральному директору РУСАДА Ганусу было поручено 27 декабря направить в ВАДА уведомление о несогласии с санкциями. Как сообщил Ганус "Интерфаксу" 27 декабря, письмо отправлено в WADA.

Таким образом РУСАДА будет оспаривать решение исполкома WADA в Спортивном арбитражном суде (CAS). Интересы российского агентства будут представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.