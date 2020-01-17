ОКР вступил третьей стороной в судебный спор между ВАДА и РУСАДА

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России (ОКР) обратился в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) с официальным заявлением о вступлении в спор между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

"16 января 2020 года Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) официальное заявление о вступлении в дело по спору между WADA и РУСАДА относительно решения исполкома Всемирного антидопингового агентства от 9 декабря 2019 года о лишении РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и его последствий", - говорится в сообщении пресс-службы ОКР, распространенном в пятницу.

Кроме того, аналогичное заявление в CAS направил и Паралимпийский комитет России (ПКР), о чем сообщил "Интерфаксу" его глава Владимир Лукин.

9 декабря исполком ВАДА принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Это означает, что Россия не сможет выступать на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных турнирах. Кроме того, Россия в этот период не может проводить крупные международные соревнования.

При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом. Он коснется, в частности, летней Олимпиады в Токио 2020 года, а также чемпионата мира по футболу в Катаре 2022 года.

Россия также лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

Россия также будет лишена права претендовать на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года. На госслужащих и членов Олимпийского комитета России будет наложен запрет на посещение Олимпиады и Паралимпиад в качестве официальных лиц.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома ВАДА. 24 декабря общее собрание РУСАДА приняло рекомендацию.

Генеральному директору РУСАДА Ганусу было поручено 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями.

Как сообщил Ганус "Интерфаксу" 27 декабря, соответствующее письмо было отправлено в ВАДА.

Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома ВАДА в Спортивном арбитражном суде (CAS). Интересы российского агентства будут представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.