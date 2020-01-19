Макгрегор победил Серроне в первом после поражения от Нурмагомедова бою

Конор Макгрегор Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ирландский боец мешанных единоборств Конор Макгрегор одержал победу над американцем Дональдом Серроне в поединке на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

Бой спортсменов в первом полусреднем весе был завершен техническим нокаутом на первой минуте первого раунда. После нескольких ударов ирландца Серроне лишился равновесия, после чего Макгрегор продолжил серию атак. В конце концов рефери остановил бой и присудил Конору победу.

Для Магрегора это был первый поединок после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года в чемпионском бою UFC. Всего на его счету в смешанных единоборствах четыре проигрыша, а победа над Серроне стала 22-й. Что касается Серроне, он проиграл в 14-й раз, до этого выиграв 36 поединков.

Поединку Макгрегор - Серроне в рамках турнира UFC 246 предшествовал еще ряд противостояний. В том числе - с участием российских бойцов. Так, россиянин Алексей Олейник победил представителя США Мориса Грина. В другом российско-американском соперничестве Александр Аскаров оказался сильнее Тима Эллиотона.