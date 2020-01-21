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Первая ракетка мира Надаль с победы стартовал на Australian Open

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Лидер мирового рейтинга испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал путевку во второй круг турнира серии Большого шлема Australian Open

В стартовом раунде соревнования она нанес поражение представителю Испании Уго Дельену (номер 73 в рейтинге ATP) со счетом 6:2, 6:3, 6:0. Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

В следующем круге Надаль сыграет с победителем пары Федерико Дельбонис (Аргентина) – Жоау Соуза (Португалия).

Надаль – 19-кратный победитель турнира Большого шлема. Правда, Australian Open ему покорился лишь однажды – в 2009 году.

теннис Рафаэль Надаль

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