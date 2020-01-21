Российскую гандболистку признали лучшей в мире

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Болельщики и эксперты сайта Handball Planet признали россиянку Анну Вихяреву лучшей гандболисткой мира, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В жюри конкурса вошли журналисты из 12 стран. Дополнительно к их оценке учитывались результаты открытого голосования, собравшего более 100 тыс. откликов.

В финал конкурса вышли 32 гандболистки, разделенные по восьми амплуа. Среди них пять игроков сборной России: помимо Вяхиревой это левый крайний Полина Кузнецова, правый крайний Юлия Манагарова, вратарь Анна Седойкина и Анна Сень, претендовавшая на звание лучшего защитника года. Из этой пятерки в своей номинации победила только Вяхирева, набравшая 57% голосов болельщиков. Она же с большим отрывом выиграла и общий зачет, набрав 48 баллов.

В 2019 году Вяхирева вышла в финал Лиги чемпионов, став лучшим правым полусредним турнира, выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок России, завоевала бронзовую медаль чемпионата мира, стала лучшим ассистентом (62 передачи) и вошла в символическую сборную ЧМ-2019.