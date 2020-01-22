Первая ракетка России Александрова вышла в третий круг Australian Open

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова стала участницей третьего раунда турнира Большого шлема Australian Open.

В матче второго круга в среду она взяла верх над чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой – 6:1, 6:3. Противостояние длилось 1 час 3 минуты.

Соперница Александровой по третьему кругу уже известна. Это еще одна представительница Чехии Петра Квитова, которая является восьмой ракеткой мира. Сама Александрова – 28-я ракетка, и это наивысший статус среди действующих российских теннисисток.