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Россия впервые выиграла медальный зачет зимних юношеских ОИ

Россия впервые выиграла медальный зачет зимних юношеских ОИ
Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано, которые завоевали золото на юношеских играх в Лозанне
Фото: Reuters

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сборная России разместилась на первом месте общего зачета по итогам завершившихся в швейцарской Лозанне зимних юношеских Олимпийских игр.

Россияне завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Второе место занимает Швейцария, на счету которой 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

Россияне обошли Швейцарию в последний момент, выиграв финал мужского хоккейного турнира, закрывавшего программу Игр. При равенстве наград высшего достоинства у сборной России преимущество по числу серебряных медалей.

Третье место в общем зачете заняла Япония (9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медали).

Соревнования в Лозанне проходили с 9 по 22 января.

Зимняя юношеская Олимпиада проходила в третий раз, Россия выиграла медальный зачет впервые.

Юношеские игры

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