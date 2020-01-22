Россия впервые выиграла медальный зачет зимних юношеских ОИ
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Сборная России разместилась на первом месте общего зачета по итогам завершившихся в швейцарской Лозанне зимних юношеских Олимпийских игр.
Россияне завоевали 10 золотых, 11 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Второе место занимает Швейцария, на счету которой 10 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.
Россияне обошли Швейцарию в последний момент, выиграв финал мужского хоккейного турнира, закрывавшего программу Игр. При равенстве наград высшего достоинства у сборной России преимущество по числу серебряных медалей.
Третье место в общем зачете заняла Япония (9 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовая медали).
Соревнования в Лозанне проходили с 9 по 22 января.
Зимняя юношеская Олимпиада проходила в третий раз, Россия выиграла медальный зачет впервые.