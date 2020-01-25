Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

Золото взяли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин Фото: Reuters

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российские фигуристы заняли все призовые места на Чемпионате Европы по фигурному катанию в Австрии, первое место - у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.

По итогам короткой и произвольной программ Бойкова и Козловский получили 234,58 балла. Второе место с результатом 208,64 балла заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, третье - Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, набравшие 206,53 балла по сумме двух программ.

Ранее в пятницу на ЧЕ завершились соревнования среди фигуристок в короткой программе. Там тройку лучших также составили спортсменки из России. Произвольную программу фигуристки представят в субботу.

Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в австрийском Граце с 20 по 26 января 2019 года.