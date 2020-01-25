Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 10:13

Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил бельгийца Давида Гоффена в третьем раунде турнира серии Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 3 часа ровно.

В настоящее время Рублев является 16-й ракеткой мира, Гоффен – 11-й.

Для теннисистов это была вторая очная встреча в официальных турнирах, счет по победам теперь 2-0 в пользу Рублева.

Следующим соперником Рублева на Australian Open будет победитель пары Фернандо Вердаско (Испания) – Александр Зверев (Германия).

Ранее в четвертый круг турнира вышла россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая Каролину Плишкову из Чехии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В следующем круге Павлюченкова сыграет с Анжелик Кербер из Германии.

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости

Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

Фигуристы из России заняли весь пьедестал в соревновании спортивных пар на ЧЕ

РФС обязал РФПЛ провести новые выборы главы в связи с нарушениями

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ

Российские фигуристки составили тройку лучших в короткой программе ЧЕ

Федерер в пяти сетах обыграл Миллмана в третьем круге Australian Open

Новый коронавирус в Китае

Домашние матчи китайских клубов ВХЛ перенесли в Россию

Россиянка Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

Россиянка Горячкина проиграла матч за мировую шахматную корону

Ученые включили футбольных фанатов в группу риска получения инфаркта

Ученые включили футбольных фанатов в группу риска получения инфаркта

Каролин Возняцки завершила карьеру после поражения на Australian Open

Каролин Возняцки завершила карьеру после поражения на Australian Open

Серена Уильямс вылетела из Australian Open

Первая ракетка России Александрова выбыла из Australian Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');