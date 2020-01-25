Андрей Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев победил бельгийца Давида Гоффена в третьем раунде турнира серии Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (7:4) в пользу россиянина. Продолжительность матча составила 3 часа ровно.

В настоящее время Рублев является 16-й ракеткой мира, Гоффен – 11-й.

Для теннисистов это была вторая очная встреча в официальных турнирах, счет по победам теперь 2-0 в пользу Рублева.

Следующим соперником Рублева на Australian Open будет победитель пары Фернандо Вердаско (Испания) – Александр Зверев (Германия).

Ранее в четвертый круг турнира вышла россиянка Анастасия Павлюченкова, победившая Каролину Плишкову из Чехии со счетом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). В следующем круге Павлюченкова сыграет с Анжелик Кербер из Германии.