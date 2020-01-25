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Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах

Фигуристы Синицына и Кацалапов стали чемпионами Европы в танцах
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Reuters

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию, набрав по сумме двух программ 220,42 балла.

Вторыми стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон с результатом 220,28 балла.

Еще она российская пара Александра Степанова / Иван Букин заняли третье место, у них 211,29 балла.

Представляющие Россию Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с 188,03 балла заняли шестое место.

Синицина и Кацалапов являются серебряными призерами чемпионата мира 2019 и финала Гран-при 2018/2019 и чемпионами России 2019.

фигурное катание

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