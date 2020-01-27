Михайлов назвал шагом вперед назначение Брагина в сборную России по хоккею

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в хоккее Борис Михайлов считает, что наставник молодежной сборной России Валерий Брагин заслужил место в тренерском штабе национальной команды.

"На сегодняшний день Брагин является одним из сильнейших тренеров страны, работающих с молодежью. Это он доказал, в том числе, и на последнем молодежном первенстве мира", - сказал Михайлов "Интерфаксу".

"Приглашение в национальную команду позволит ему поделиться опытом уже в работе с более старшими ребятами. Думаю, что как для нашей главной сборной, так и для самого Валерия Николаевича это шаг вперед", - отметил он.

Во вторник Федерация хоккея России (ФХР) объявила о том, что Брагин вошел в тренерский штаб сборной России вместе со своим ассистентом по молодежной команде Александром Бойковым. В национальной команде они будут помогать главному тренеру Алексею Кудашову, но при этом продолжат работу в молодежной сборной.

63-летний Валерий Брагин работает в молодежной сборной России с 2010 года. Под его руководством Россия выиграла чемпионат мира-2011 среди игроков не старше 20 лет. Неоднократно она становилась серебряным (в том числе – в 2020 году) и бронзовым призером.