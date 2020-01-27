ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Ребровым

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вратарь Артем Ребров подписал новый контракт с московским футбольным клубом "Спартак".

"ФК "Спартак-Москва" и голкипер Артем Ребров заключили новое трудовое соглашение. Контракт 35-летнего футболиста с нашим клубом рассчитан до лета 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Вратарь выступает за столичный клуб с осени 2011 года. За это время он провел за "Спартак" 131 матч. В 2017 году Ребров стал в составе "Спартака" чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.