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ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Ребровым

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вратарь Артем Ребров подписал новый контракт с московским футбольным клубом "Спартак".

"ФК "Спартак-Москва" и голкипер Артем Ребров заключили новое трудовое соглашение. Контракт 35-летнего футболиста с нашим клубом рассчитан до лета 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Вратарь выступает за столичный клуб с осени 2011 года. За это время он провел за "Спартак" 131 матч. В 2017 году Ребров стал в составе "Спартака" чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

футбол ФК Спартак

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