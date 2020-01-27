ФК "Спартак" продлил контракт с вратарем Ребровым
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вратарь Артем Ребров подписал новый контракт с московским футбольным клубом "Спартак".
"ФК "Спартак-Москва" и голкипер Артем Ребров заключили новое трудовое соглашение. Контракт 35-летнего футболиста с нашим клубом рассчитан до лета 2021 года", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".
Вратарь выступает за столичный клуб с осени 2011 года. За это время он провел за "Спартак" 131 матч. В 2017 году Ребров стал в составе "Спартака" чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
🔥"Спартак" продлил контракт с Артёмом Ребровым— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 27, 2020
Контракт 35-летнего футболиста рассчитан до лета 2021 года.
🔴⚪️ Ребров выступает за красно-белых с осени 2011-го. Он провел за "Спартак" 131 матч, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.#Ребров #Спартак pic.twitter.com/GCXYdPBCMN