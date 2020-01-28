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"Амур" впервые выиграл в КХЛ 2020 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Хабаровский "Амур" нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 4:2 (2:0, 0:1, 2:1) в пользу "Амура".

Для хабаровской команды эта победа первая в нынешнем году. В последний раз команда выигрывала 29 декабря 2019 года, победив в гостях владивостокский "Адмирал" (2:0). С тех пор "Амур" проиграл девять встреч подряд.

Сейчас "Амур" находится на предпоследнем, 11-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Салават Юлаев" - на шестой строчке.

хоккей КХЛ

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