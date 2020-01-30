Экс-футболист "Спартака" Рохо перешел из МЮ в "Эстудиантес"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо продолжит карьеру в аргентинском "Эстудиантесе".

"Добро пожаловать и с возвращением, Маркос!" – говорится в приветственном сообщении в твиттере "Эстудиантеса".

🔴🔙 Uno vuelve siempre a los sitios donde fue feliz. Porque el sentido de pertenencia 🇦🇹 es más fuerte. Tu sueño y el de la Familia Pincha se hacen realidad 😍 Nos reencontramos en UNO 🏟



👋 ¡Bienvenido y gracias por volver, Marcos! ¡Te recibimos con el corazón! ❤ pic.twitter.com/rAzQrSlnzX — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) January 30, 2020

29-летний аргентинец является воспитанником "Эстудиантеса", здесь он играл за молодежную команду и начинал взрослую карьеру. За основной состав играл с 2008 по 2010 год, после чего перешел в московский "Спартак". Цвета "Спартака" Рохо, изредка выходя на поле, защищал до 2012 года. До 2014 года играл за португальский "Спортинг", а потом перешел в МЮ.

В составе "Эстудиантеса" Рохо по разу выиграл чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА. С партнерами по "Манчестер Юнайтед" аргентинец по разу выиграл Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы УЕФА.

Также он является серебряным призером ЧМ-2014 и Кубка Америки (2015, 2016) в составе сборной Аргентины.