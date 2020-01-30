Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:49

Экс-футболист "Спартака" Рохо перешел из МЮ в "Эстудиантес"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Защитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо продолжит карьеру в аргентинском "Эстудиантесе".

"Добро пожаловать и с возвращением, Маркос!" – говорится в приветственном сообщении в твиттере "Эстудиантеса".

29-летний аргентинец является воспитанником "Эстудиантеса", здесь он играл за молодежную команду и начинал взрослую карьеру. За основной состав играл с 2008 по 2010 год, после чего перешел в московский "Спартак". Цвета "Спартака" Рохо, изредка выходя на поле, защищал до 2012 года. До 2014 года играл за португальский "Спортинг", а потом перешел в МЮ.

В составе "Эстудиантеса" Рохо по разу выиграл чемпионат Аргентины и Кубок Либертадорес – южноамериканский аналог Лиги чемпионов УЕФА. С партнерами по "Манчестер Юнайтед" аргентинец по разу выиграл Кубок Англии, Кубок Футбольной лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы УЕФА.

Также он является серебряным призером ЧМ-2014 и Кубка Америки (2015, 2016) в составе сборной Аргентины.

футбол Англия Аргентина

Новости по теме

Новости
Российская премьер-лига-2019/20

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Американка Кенин впервые вышла в финал Australian Open

Новый коронавирус в Китае

ЧМ по легкой атлетике в помещении сдвинули на год из-за коронавируса

Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий "Крыльев Советов" Соболев перешел в "Спартак"

Первая ракетка мира Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open

Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');