"Ливерпуль" выиграл у "Манчестер Юнайтед" в чемпионате Англии

У "Ливерпуля" теперь 21 победа в 22 матчах премьер-лиги, поражения отсутствуют

Мохамед Салах празднует второй гол в ворота МЮ Фото: Reuters

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Ливерпуля" со счетом 2:0 победили соперников из "Манчестер Юнайтед" в 23-м туре чемпионата Англии.

На 14-й минуте встречи, прошедшей на поле "Ливерпуля", счет открыл Вирджил ван Дейк, на третьей компенсированной ко второму тайму минуте преимущество хозяев укрепил Мохамед Салах.

"Ливерпуль" не знает поражений в нынешнем чемпионате. В 22 матчах команда выиграла 21 раз (имеется еще игра в запасе). Единственная пока ничья датирована 20 октября 2019 года: в девятом туре "Ливерпуль" со счетом 1:1 сыграл как раз с МЮ.

У "Ливерпуля" сейчас 64 очка. Идущий на втором месте и сыгравший на матч больше "Манчестер Сити" отстает на 16 баллов. "Манчестер Юнайтед"- на пятом месте, 34 очка.