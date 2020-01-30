Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 14:20

"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил об уходе из команды словацкого полузащитника Роберта Мака.

"Роберт Мак покидает "Зенит". "Зенит" и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Мак перешел в "Зенит" в 2016 году и провел за клуб 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач. Сезон-2017/18 полузащитник провел в греческом ПАОКе на правах аренды. Ранее игрок сборной Словакии также выступал за немецкий "Нюрнберг".

Недавно "Зенит" расстался с аргентинским полузащитником Матиасом Каревиттерем. Кроме того, клуб решает вопрос о дальнейшей карьере нападающего Александра Кокорина. Сообщалось о том, что его арендовал "Сочи", вскоре появилась информация, что форвард будет играть за фарм-клуб петербургской команды, "Зенит-2".

футбол Российская премьер-лига РПЛ

Новости по теме

Новости

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Американка Кенин впервые вышла в финал Australian Open

Новый коронавирус в Китае

ЧМ по легкой атлетике в помещении сдвинули на год из-за коронавируса

Российская премьер-лига-2019/20

Нападающий "Крыльев Советов" Соболев перешел в "Спартак"

Первая ракетка мира Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open

Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Федерера оштрафовали на $3000 за брань на Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Павлюченкова проиграла в четвертьфинале Australian Open

Российская теннисистка Макарова объявила о завершении карьеры

Кокорин продолжит карьеру в команде ПФЛ "Зенит-2"

Кокорин продолжит карьеру в команде ПФЛ "Зенит-2"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');