"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" объявил об уходе из команды словацкого полузащитника Роберта Мака.

"Роберт Мак покидает "Зенит". "Зенит" и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста", - говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Мак перешел в "Зенит" в 2016 году и провел за клуб 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач. Сезон-2017/18 полузащитник провел в греческом ПАОКе на правах аренды. Ранее игрок сборной Словакии также выступал за немецкий "Нюрнберг".

Недавно "Зенит" расстался с аргентинским полузащитником Матиасом Каревиттерем. Кроме того, клуб решает вопрос о дальнейшей карьере нападающего Александра Кокорина. Сообщалось о том, что его арендовал "Сочи", вскоре появилась информация, что форвард будет играть за фарм-клуб петербургской команды, "Зенит-2".