Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Комиссия о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций министерства спорта РФ приняла решение приостановить аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает пресс-служба ВФЛА в пятницу.

"31 января, прошло заседание комиссии о государственной аккредитации общероссийских спортивных федераций министерства спорта РФ, которая рассмотрела вопрос о государственной аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики. Решением комиссии государственная аккредитация ВФЛА была приостановлена до 1 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Накануне Олимпийский комитет России и Минспорт предложили президиуму федерации рассмотреть вопрос о наделения рабочей группы ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации легкой атлетики (World Athletics) полномочиями по проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА 28 февраля, а также полномочиями по взаимодействию с членами ВФЛА, World Athletics и другими международными организациями.

Ранее сообщалось, что Совет AIU продолжает настаивать на своих обвинениях в отношении ВФЛА в связи с "делом Лысенко" и рекомендует Совету World Athletics до окончательного определения санкций оставить приостановленным процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам.

В конце ноября 2019 года независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина по обвинению в нежелании сотрудничать в расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин сложил полномочия президента федерации. Исполняющим обязанности стала глава федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости кардинальной реформы ВФЛА. 27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна представить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае ВФЛА пригрозили лишением аккредитации Минспорта.

Карта была предоставлена в Минспорт 5 декабря.

Внеочередная отчетно-выборная конференция, на которой будет избран новый президент ВФЛА, состоится 28 февраля 2020 года.