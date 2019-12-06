ВФЛА передала в Минспорта "дорожную карту" по выходу из допингового кризиса

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики предоставила в Министерство спорта свой вариант "дорожной" карты по устранению нарушений антидопинговых правил.

"Всероссийская федерация легкая атлетики, согласно рекомендации Комиссии по государственной аккредитации РФ общественных организаций для наделения их статусом общероссийской спортивной федерации, заседание которой состоялось 27 ноября, передала 5 декабря в Минспорта РФ вариант "дорожной карты" по устранению ВФЛА нарушений антидопинговых правил и свои комментарии по документу Российского антидопингового агентства Перечень антикризисных предложений РУСАДА по восстановлению ВФЛА в правах", - говорится в сообщении пресс-службы ВФЛА.

"В настоящий момент ВФЛА находится в ожидании оценки Минспортом РФ юридической возможности реализации "дорожной карты" ВФЛА и предложений РУСАДА", - отмечают в федерации.

В конце ноября независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, а также исполнительного директора федерации Александра Паркина. Они были обвинены в нежелании сотрудничать при расследовании нарушения антидопинговых правил прыгуном в высоту Даниилом Лысенко, а также в фальсификации документов.

Лысенко в августе 2018 года был отстранен Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (ИААФ) за нарушение антидопинговых правил. В частности, он трижды не указал место своего пребывания для прохождения допинг-контроля.

Временное отстранение было также наложено на члена правления ВФЛА и президента федерации легкой атлетики Московской области Артура Карамяна, старшего администратора Елену Орлову, антидопингового координатора ВФЛА Елену Иконникову, Лысенко и его тренера Евгения Загорулько.

23 ноября на внеочередном заседании исполкома ВФЛА Шляхтин снял с себя полномочия, исполняющим обязанности стала глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Юлия Тарасенко.

25 ноября Олимпийский комитет России заявил о необходимости проведения реформы ВФЛА.

27 ноября министр спорта Павел Колобков заявил, что ВФЛА должна предоставить Минспорту "дорожную карту" по выходу из сложившегося кризиса и провести выборы нового руководства. В противном случае, ВФЛА может быть лишена аккредитации Минспорта.

4 декабря генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус повторно предложил свой антикризисный план по восстановлению членства ВФЛА в международной легкоатлетической федерации (World Athletics). Первый раз Ганус представил российским спортивным властям свой план в мае 2019 года.

В частности, он предложил создать рабочую группу, в которую вошли бы представители РУСАДА, Минспорта, Олимпийского комитета России, World Athletics, независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU), а также известные спортсмены.

Ганус также предложил отстранить нынешний тренерский штаб сборной России, а также врачей ВФЛА, связанных с нарушениями антидопинговых правил.

Еще одним предложением стало создание экспертной группы, в которую вошли бы представители РУСАДА, AIU и правоохранительных органов, которая бы незамедлительно приступила к расследованию всех резонансных случаев нарушения антидопинговых правил в российской легкой атлетике.