Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу австрийца. Продолжительность матча составила 3 часа 42 минуты.

В финале Тим, занимающий пятое место в рейтинге ATP, сыграет со второй ракеткой мира и действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет в воскресенье.

Ранее спортсмены встречались в официальных матчах 10 раз, счет по победам – 6-4 в пользу Джоковича.