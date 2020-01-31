Поиск
Срочно 15:38
В РФ выявлены два первых случая заболевания новым коронавирусом

Доминик Тим стал вторым финалистом Australian Open

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Австрийский теннисист Доминик Тим нанес поражение представителю Германии Александру Звереву в 1/2 финала турнира серии Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 3:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (7:4) в пользу австрийца. Продолжительность матча составила 3 часа 42 минуты.

В финале Тим, занимающий пятое место в рейтинге ATP, сыграет со второй ракеткой мира и действующим победителем турнира сербом Новаком Джоковичем. Игра пройдет в воскресенье.

Ранее спортсмены встречались в официальных матчах 10 раз, счет по победам – 6-4 в пользу Джоковича.

теннис Australian Open

Новости по теме

Новости
Допинг в российском спорте

Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

Минспорта приостановил аккредитацию ВФЛА

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

"Зенит" проиграл "Барселоне" в Евролиге

ЦСКА победил "Химки" в Евролиге

Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"

Федор Смолов перешел в испанскую "Сельту"
Российская премьер-лига-2019/20

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина

В "Локомотиве" прокомментировали возможность перехода Кокорина
Российская премьер-лига-2019/20

"Зенит" расстался с еще одним полузащитником

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Джокович победил Федерера в полуфинале Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Испанка Мугуруса стала второй финалисткой Australian Open

Американка Кенин впервые вышла в финал Australian Open

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');