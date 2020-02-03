Карпин продлил контракт с "Ростовом"

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин подписал новое соглашение с соглашение с клубом.

Как сообщает пресс-служба "Ростова", контракт будет действовать пять лет.

"Мы очень рады, что наши желания полностью совпали и Валерий Георгиевич будет с нами. Мы вместе хотим двигаться вперед, развиваться и расти. Геогиевич хорошо справляется с управлением командой, мы единомышленники и дальше будем двигаться вместе", - приводятся в сообщении слова президента "Ростова" Арташеса Арутюнянца.

"Надеюсь, что этот 5-летний контракт когда-нибудь станет и 10-летним, и 15-летним. Валерий Георгиевич молодой тренер, который прогрессирует с каждым годом, а вместе с ним - команда и клуб", - отметил Арутюнянц.

По его словам, Карпин - это тренер, способный адаптироваться и работать в разных условиях.

"Я вижу, что между городом и Георгиевичем есть химия. Он влюблен в Ростов-на-Дону, а Ростов-на-Дону любит его. Я уже говорил, что Карпин - главный тренер "Ростова" надолго", - добавил Арутюнянц.

Карпин возглавил ФК "Ростов" в декабре 2017 года.

Футбольный клуб "Ростов" занимает третье место в турнирной таблице РПЛ-2019/20, набрав 34 очка. На 11 очков ростовчане отстают от лидирующего "Зенита" (Санкт-Петербург).