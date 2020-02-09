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"Сельта" вырвала победу над "Севильей" после замены Смолова

Россиянин вышел в стартовом составе, отметился ударом в створ, получил желтую карточку, а поле покинул под аплодисменты

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Футболисты "Сельты" со счетом 2:1 победили "Севилью" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Испании.

На 23-й минуте Юссеф Эн-Несири вывел "Севилью" вперед. На 78-й минуте "Сельта" отыгралась благодаря голу Яго Аспаса. На первой компенсированной ко второму тайму минуте Пионе Систо провел победный для "Сельты" гол.

Российский нападающий Федор Смолов вышел на поле в стартовом составе. Он нанес удар в створ (вратарь мяч поймал), получил желтую карточку и был заменен на 88-й минуте – за три минуты до победного гола. Россиянин покидал поле под аплодисменты трибун.

Смолов перешел в "Сельту" из московского "Локомотива" на правах аренды 30 января. Его дебют в составе испанского клуба состоялся 2 февраля на 78-й минуте выездного матча против "Валенсии" ("Валенсия" победила – 1:0).

Благодаря победе над "Севильей", "Сельта" набрала 20 очков и, покинув зону вылета, поднялась на 17-е место. Что касается "Севильи", она на пятом месте – 39 очков.

футбол Федор Смолов

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