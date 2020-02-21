Назван расширенный состав женской сборной России по гандболу на квалификацию ОИ
Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Тренерский штаб женской сборной России по гандболу включил 28 спортсменок в расширенный состав команды на участие в отборочном турнире Олимпиады-2020.
Как сообщает пресс-служба Федерации гандбола России, в состав вошли следующие игроки:
Вратари - Виктория Калинина ("Кубань"), Анастасия Лагина ("Лада"), Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), Кира Трусова ("Астраханочка);
левые крайние - Полина Горшкова (ЦСКА), Кристина Кожокарь, Полина Кузнецова (обе – "Ростов-Дон"), Наталья Решетникова ("Лада");
левые полусредние - Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – "Ростов-Дон"), Ольга Горшенина (ЦСКА), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"), Елена Михайличенко ("Лада");
разыгрывающие - Екатерина Ильина (ЦСКА), Ирина Никитина, Ярослава Фролова (обе – "Ростов-Дон"), Карина Сабирова ("Астраханочка");
линейные - Яна Жилинскайте (ЦСКА), Анастасия Илларионова ("Звезда"), Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань");
правые полусредние - Анна Вяхирева, Валерия Маслова (обе – "Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко (ЦСКА);
правые крайние - Диана Голуб ("Кубань"), Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе – "Ростов-Дон"), Ольга Фомина ("Лада").
Отборочный турнир пройдет с 20 по 22 марта в венгерском Дьере. Соперниками россиянок станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана.
Женская сборная России является действующим олимпийским чемпионом.