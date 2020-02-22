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В Федерации биатлона Украины опровергли выдачу украинской аккредитации тренеру из России

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак опровергает сообщения о том, что личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович приехал на чемпионат мира в Антхольц-Антерсельву по украинской аккредитации.

"У Касперовича не могли найти нашей аккредитации, потому что у него ее нет. Мы сейчас на пути на стрельбище, еще не знаем всех деталей, но это какие-то слухи, что у него нашли и забрали нашу аккредитацию", - заявил Брынзак порталу Tribuna.com.

"Могла быть ситуация, что он мог взять чью-то аккредитацию, чтобы попасть на трассу. Такое допускаю, но, чтобы у него нашли нашу аккредитацию в комнате, то это нереально. Это уже все обросло слухами. Не было так, как там пишут", - сказал Брынзак.

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Украина Владимир Брынзак

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